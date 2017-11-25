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قال آمر القوات الخاصة الصاعقة اللواء ونيس بوخمادة اليوم السبت إن مدينة بنغازي تشهد انفراجة كبيرة لاسيما مع افتتاح مداخلها الرئيسية وقرب انتهاء العمليات العسكرية بالكامل.

وأضاف بوخمادة خلال الاجتماع الأول للغرفة الأمنية التي كلف برئاستها أنه من الضروري تأمين المدينة بأي شكل من الأشكال، مؤكدا أن المرحلة المقبلة أشد خطورة من مرحلة القتال المباشر مع العدو.

وشدد آمر القوات الخاصة الصاعقة على ضرورة أن يكون الأمن من أولويات المرحلة، وعلى وجوب حدوث تنسيق عال الدقة بين الأجهزة الأمنية المختلفة.

وأشار بوخمادة إلى أن الأجهزة الأمنية سوف تتعامل مع من وصفهم بالمجموعات الخارجة عن القانون المحسوبة على الجيش والمخترقة والتي تقوم ببعض الاختراقات حسب تعبيره.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية المختلفة ستعمل بحسب تخصصاتها ولن يكون هناك أي تهاون مع أي شخص يقوم بتجاوزات غير قانونية وذلك بحسب القانون.

وأفاد آمر القوات الخاصة الصاعقة أنه لا مكان للقبض والاختطاف خارج القانون، لا سيما تلك التي تقوم بعمليات القبض في الفترة الليلية.

وأكد بوخمدة أن أجهزة الأمن العسكرية ستقوم بضرب أي شخص يخالف القانون وذلك حرصا منهم على دماء الشهداء والتضحيات التي قدمها من ضحوا بحياتهم في ميادين القتال.

وطالب آمر القوات الخاصة الصاعقة الجمرك والحرس البلدي وشركة الكهرباء والشرطة الزراعية بالقيام بواجبهم وعدم الخوف من أي أحد وأكد على أن الدعم سيكون كاملا لهم على الوجه الأمثل من خلال التعاون اللازم.

ووجه بوخمادة توجيهات إلى مديرية الأمن والشرطة العسكرية والمرور، وطالبهم بزيادة مجهوداتهم خلال الفترة القادمة، مؤكدا في الوقت نفسه أن كل إجراءات الغرفة ستكون قانونية وبالتنسيق مع النائب العام.

وقال آمر القوات الخاصة الصاعقة “إن الغرفة الأمنية لن ترحم من يتجاوز القانون، ونطالب كل الناس بالعمل والقيام بواجبهم والتعاون والضغط والصبر” ، مبينا أن العمل خلال هذه الفترة القصيرة سيكون له تأثير كبير جدا في الفترة القادمة.

وأكد بوخمادة أن النقاش مفتوح مع كل الأجهزة الأمنية والقانونية المختصة مشيرا إلى أن باب النقد مفتوح للجميع من أجل النهوض بمستوى مدينة بنغازي والوطن الليبي بشكل عام.

وجدد آمر القوات الخاصة الصاعقة تأكيده على أن الأجهزة الأمنية ستضرب بيد من حديد وبدون تهاون على كل من يخالف القانون.

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