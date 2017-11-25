أخبار ليبيا 24 –

قال مدير فرقة المسرح الوطني “علاء الأوجلي” أن خشبة المسرح الوطني بمنطقة السلماني الغربي بمدينة بنغازي تستعد ،مطلع شهر ديسمبر المقبل، لإنطلاق “مهرجان أيام بنغازي المسرحية” في دورته الأولى “دورة الفنانة الراحلة نعيمة بوزيد ” والذي يستمر حتى العاشر من نفس الشهر .

وأوضح “الأوجلي” أن المهرجان أطلقه شباب المسرح بمجهوداتهم الذاتية وبدون أي دعم من أي جهة أو مؤسسة إعلامية أو ثقافية .

مضيفاً بأن المهرجان سيشارك فيه عدد من الفرق المسرحية من بينها ” فرقة الوطن وفرقة ذات الرمال، وفرقة مواهب ليبيا، وفرقة البهجة وفرقة المسرح الوطني”.

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