أخبار ليبيا 24 – خاص

انطلقت الحملة الوطنية لتيسير ارتياد الأماكن العامة والخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم السبت، تحت شعار “مهدو لنا الطريق” في مقر مركز تنمية ابداعات الطفل بمدينة بنغازي برعاية الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي.

وقالت رئيس اللجنة الوطنية لتيسير ارتياد الأماكن العامة ماجدة محفوظ، لـ “أخبار ليبيا 24” أن الحملة الوطنية انطلقت في بنغازي بداية بورشة عمل بخصوص تفعيل القانون رقم 5 لسنة 1987 لتسليط الضوء على القانون الذي يكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في ارتياد الأماكن العامة والذي لم يطبق داخل القطاعات العامة والخاصة.

وأضافت – حاولنا خلال الورشة استعراض القانون وتوعية القطاعات العامة والخاصة بهذا القانون الذي يسمح للأشخاص ذوي الإعاقة بارتياد الأماكن العامة والخاصة دون وجود عائق، مشيرة إلى أن الورشة حاولت مراجعة القانون بما يتماشى مع التطور العمراني الحديث.

ونوهت ماجدة محفوظ – إلى أن الحملة الوطنية تختص بيسير الأماكن العامة للأشخاص ذوي الاعاقة بمختلف شرائحهم وذلك لدمجهم في المجتمع بما يتماشى مع ظروفهم واستيعابهم وتذليل السبل لذلك، لافتا إلى أن الحملة ستتواصل مع كافة القطاعات وستتكفل بتنفيذ وتهيئة أي قطاع غير قادر مادية على القيام بتحويلات لتيسيره لدخول الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت إلى أن هذه الحملة تدق الناقوس للجنة اعمار بنغازي من مهندسين وإداريين وفنيين وغيرهم لأخذ تيسير المباني والطرق للأشخاص ذوي الاعاقة بعين الاعتبار في التصميمات الحديثة.

وتابعت رئيس اللجنة الوطنية لتيسير ارتياد الأماكن العامة أن الحملة انطلقت من مدينة بنغازي وتتضمن ورش عمل للتوعية وكذلك اجراء تحويرات على المباني العامة إلى ما يتناسب مع دخول الأشخاص ذوي الإعاقة، وستنطلق بعد ذلك في جميع مدن ليبيا.

(Visited 8 times, 1 visits today)