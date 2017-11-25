أخبار ليبيا 24 –

أصدرت الحكومة المؤقتة بيانها رقم (27) لسنة 2017م بشأن الهجوم الإرهابي الذي استهدف أمس الجمعة مسجداً في شمالي سيناء بمصر وخلف أكثر من 235 قتيل وعشرات الجرحى من المصلين .

و في بيان أصدرته مساء الجمعة أدانت الحكومة المؤقتة و استنكرت الهجوم الإرهابي الذي استهدف ظهر الجمعة المصلين في مسجد الروضة بمنطقة بئر العبد في سيناء والذي أودى بحياة العشرات من المصلين الأبرياء واصفة إياه بالعمل الجبان.

واعتبرت الحكومة المؤقتة أن هذا الهجوم الذي وصفته بالغادر والجبان و قد استهدف المساجد والمصلين ودور العبادة ، تجاوزاً لكل التشريعات السماوية والقيم الإنسانية وتحدٍ صارخ لكل المسلمين في بقاع الأرض واستفزازاً لمشاعرهم واستهداف لعقيدة الأمة، لما تمثله هذه الأماكن الطاهرة من رمزية دينية ، وفقاً لنص البيان.

و أشارت الحكومة إلى أن استهداف الإرهابيين للمساجد لا يدع مجالاً للشك بأن الإرهاب الذي يعاني منه العالم أجمع لا دين له وأنه لا يعبر عن عقيدة المسلمين وشعائرهم السمحاء .

وأضافت : لا يسعنا في هذا المصاب الجلل إلا أن نتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة رئيساً وحكومةً وشعباً، كما نتقدم بخالص عزائنا لأسر الضحايا المغدور بهم، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين

وختمت الحكومة المؤقتة بيانها بدعوة ” الجيش العربي المصري ” إلى توسيع عملياته العسكرية من أجل دك أوكار الإرهاب حتى القضاء عليه في أقرب الآجال ، ” داعية الله أن يحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين من كل سوء وأن يقدر لها الأمن والأمان والخير والاستقرار ” وذلك بحسب نص البيان .

(Visited 16 times, 1 visits today)