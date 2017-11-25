أخبار ليبيا24 –

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية عقيد تامر الرفاعى، عن أن القوات الجوية المصرية تواصل استهداف البؤر الإرهابية بشمال سيناء ، على مدار الليلة الماضية بناءً على معلومات استخباراتية بالتعاون مع أبناء سيناء .

وكشف ” الرفاعي” أن القوات الجوية قامت بمطاردة العناصر الإرهابية واكتشاف وتدمير عدد من العربات المنفذة للهجوم الإرهابي، فضلاً عن استهداف عدد من البؤر الإرهابية التي تحتوى على أسلحة وذخائر خاصة العناصر التكفيرية وأسلحة وذخائر والمواد المتفجرة والاحتياجات الإدارية الخاصة بهم.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية أن القوات المسلحة المصرية تواصل إنفاذ القانون وملاحقة العناصر التكفيرية المسؤولة عن الحادث الإرهابي الغاشم الذي أستهدف المصلين بمدينة بئر العبد بشمال سيناء .

هذا ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري المصري صوراً من عمليات استهداف سلاح الجو المصري ، لعناصر قال إنها مسؤولة عن استهداف المصلين في سجد الروضة بالعريش، في هجوم أودى بحياة أكثر من 300 شخص الجمعة الماضية .

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