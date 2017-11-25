أخبار ليبيا24- خاص

قال مسؤول لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي فرع البيضاء رمزي الآغا إن السيولة النقدية وصلت لفروع المصارف التجارية في منطقة بني وليد.

وأضاف الآغا أن مصرف ليبيا المركزي فرع البيضاء هو من قام بإرسال السيولة والمقدرة بـ”عشرين مليون” دينار كسيولة مقررة لفروع المصارف التجارية في منطقة بني وليد.

يشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي فرع البيضاء قام في وقت سابق بتوزيع (مائتان وخمسون مليون دينار ) على فروع المصارف التجارية في النطاق الإداري المنطقة الشرقية وقد تم البدء في توزيعها مطلع الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر الجاري.

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