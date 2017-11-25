أخبار ليبيا24

نظمت مديرية أمن شحات حملات واسعة ضد ظاهرة المعاكسة للفتيات أمام مختلف المدارس في المدينة.

وقال الناطق باسم مديرية أمن شحات الملازم حسن بوأكريم إن الحملة التي انطلقت يوم أمس الأول الخميس كانت من تنظيم عدد من الأقسام التابعة للمديرية .

وأوضح الناطق باسم مديرية أمن شحات أنه تم ضبط عددا من الشباب يقومون بمضايقة الفتيات، مؤكدًا استمرار الحملة حتى القضاء على هذه الظاهرة بكل قوة، التي وصف أنها “شأنها شأن الحرب على المخدرات” .

وأشار أبو كريم إلى أنه إذا كانت الحرب على المخدرات من أجل المحافظة على العقول فإن محاربة المعاكسات لا تقل أهمية عن محاربة المخدرات لأن في محاربتها ليس حفاظاً على العقول وحسب بل وحفاظاً على الأخلاق والأعراض والمجتمعات فلا تستقيم عقول بلا أخلاق ولا تستقيم أخلاق بلا إيمان .

وأفاد الناطق باسم مديرية أمن شحات أن كافة الأجهزة الأمنية تعمل من أجل حماية المواطنين وأعراضهم وأموالهم، فضلاً على أن قسم المرور يقوم بتسهيل حركة السير أمام المدارس منذ بداية العام الدراسي .

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