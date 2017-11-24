أخبار ليبيا24

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني التونسي في طبرقة ولاية جندوبة من تفكيك خليّة تكفيريّة تتكوّن من خمسة عناصر تتراوح أعمارهم بين 25 و30 سنة.

وبالتحري معهم تبيّن أنهم يتبنون الفكر التكفيري ويتواصلون فيما بينهم عبر شبكة التواصل الإجتماعي “فيسبوك” بأسماء مستعارة كما يعمدون إلى تنزيل فيديوهات وصور تمجّد تنظيم داعش الإرهابي وتحرّض على الإرهاب وتدعو إلى نصرة التنظيمات الإرهابيّة.

بمراجعة النيابة العموميّة أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني في طبرقة بالإحتفاظ بكافة عناصر الخليّة ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها “الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي” وإحالتهم على الوحدة الوطنيّة للبحث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة لمواصلة التحرّيات معهم.

وقالت وزارة الداخلية في بلاغ لها إن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمنيهلة من ولاية أريانة تمكنت من تفكيك خلية إرهابية تتكون من ثلاثة عناصر تتراوح أعمارهم بين 24 و31 سنة.

المعنيون يتبنون الفكر التكفيري ويتواصلون فيما بينهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، كما يعمدون إلى تنزيل تدوينات وصور ومقاطع فيديو تمجد الإرهاب وتنظيم داعش الإرهابي وتحرض على الإرهاب ويتواصلون مع عناصر إرهابية تونسية موجودة حاليا ضمن التنظيم الإرهابي المذكور في سوريا.

وفي ولاية مدنين, تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني من تفكيك خلية إرهابية تتكون من ثلاث عناصر تتراوح اعمارهم بين 28 و35 سنة وبالتحري معهم تبين أنهم يتبنون الفكر الداعشي.

(Visited 19 times, 1 visits today)