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حصل ليونيل ميسي، نجم برشلونة، على جائزة الحذاء الذهبي، للمرة الرابعة في تاريخه، اليوم الجمعة، بعدما تصدر ترتيب قائمة هدافي الدوريات الأوروبية، برصيد 37 هدفًا، و74 نقطة، خلال موسم 2016-2017.

وسلم الأوروجواياني، لويس سواريز، الجائزة لميسي، زميله في الفريق، حيث أن لاعب ليفربول السابق، هو آخر من حصل على تلك الجائزة، عن موسم 2015-2016، برصيد 40 هدفًا.

وجاء باس دوست، مهاجم سبورتينج لشبونة، خلف “البرغوث” بـ34 هدفًا، ثم بيير أوباميانج، مهاجم دورتموند، بـ31 هدفًا، وروبيرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ، بـ30 هدفًا، ثم إيدين دزيكو، مهاجم روما، بـ29 هدفًا.

وسبق لميسي الفوز بالجائزة، في مواسم: 2009-10 (34 هدفا)، و2011-12 (46 هدفا)، و2012-13 (50 هدفا).

وبهذا الشكل يعادل ميسي رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سبق أن حصل على الحذاء الذهبي، أربع مرات من قبل، مع مانشستر يونايتد في موسم 2007-08، وريال مدريد في (2010-11 و2013-14 و2014-15).

أما هذا الموسم، فيتصدر ميسي سباق هداف الليجا (بيتشيتشي)، برصيد 12 هدفا في 12 مباراة، لكنه يبتعد في سباق الحذاء الذهبي، بثلاثة أهداف، عن كل من، الإيطالي تشيرو ايموبيلي (لاتسيو)، والأوروجوائي إدينسون كافاني (باريس سان جيرمان).

وبذلك يبلغ رصيد برشلونة 6 جوائز للحذاء الذهبي، بعدما حققه الدولي البرازيلي السابق، رونالدو، ولويس سواريز، بواقع مرة لكل منهما، و4 لميسي.

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