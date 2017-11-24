أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن قسم مكافحة التهريب والمخدرات بنغازي، اليوم الخميس، ضبط 40 حاوية موردة من الخارج بها بضائع تخالف شروط الاعتماد المصرفي الممنوح للشركة بالتعاون مع رجال مركز جمرك ميناء بنغازي.

وأوضح قسم مكافحة التهريب والمخدرات بنغازي – أن الحاويات التي تم ضبطها تخص شركة ليبية لتوريد مادة السكر، مبيناً بأن الشركة خالفت شروط الاعتماد وقامت بتوريد طوب إسمنتي ومياه وكمية قليلة جداً من العدس والطماطم المعجون.

وأكد قسم مكافحة تهريب المخدرات على أن الشركة التي لم يسمها خالفت شروط الاعتماد، مضيفاً بأن مركز جمرك ميناء بنغازي قد اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها .

ومن جهتها، قالت إدارة ميناء بنغازي البحري، إن الحاويات الـ 40 من المفترض أن تكون مملؤة بمادة السكر بعد أخذ اعتماد من قبل المستورد بحوالي 8 مليون دولار لجلب هذه المادة التي أرتفع سعرها بشكل ملحوظ.

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