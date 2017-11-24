أخبار ليبيا24

أسفر الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجد الروضة شمال سيناء، خلال أداء صلاة الجمعة اليوم عن مقتل 235 شخصا وإصابة 109 آخرين.

وقال النائب العام المصري المستشار نبيل صادق خلال تصريحات صحفية إن هذا الهجوم الإرهابي يعد هو الأكثر دموية في تاريخ الهجمات الإرهابية في مصر.

وأضاف صادق أن عدد ضحايا الهجوم على المسجد تجاوز عدد قتلى تفجير وسقوط طائرة “متروجيت” في سيناء الذي أسفر عن مقتل 224 شخصا في أكتوبر الأول عام 2015.

وأفاد موقع “بوابة الأهرام” بأن انفجارا استهدف مسجد الروضة قرب مدينة بئر العبد شمال سيناء، وعندما حاول المصلون الهروب من مكان الانفجار كان ينتظرهم مسلحون خارجه أطلقوا النار عليهم.

وعقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اجتماعا مع اللجنة الأمنية المصغرة لبحث تداعيات الحادث وقررت الرئاسة المصرية إعلان حالة الحداد لمدة 3 أيام في جميع أنحاء البلاد.

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