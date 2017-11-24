أخبار ليبيا24- خاص

يلتقي اليوم الجمعة فريق خليج سرت بمنافسه الأخضر في ملعب مدينة مصراتة لحساب المباراة المؤجلة للمجموعة الثانية للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

وسبق وأن رفض فريق الأخضر اللعب في ملعب سرت بسبب الظروف الأمنية حسب بيان للنادي ولم يحضر للمباراة في 14 من أكتوبر الماضي واحتسبت لجنة المسابقات نتيجة المباراة لصالح خليج سرت ولكنها تراجعت بعد الاتفاق على لعب المباراة في ملعب مصراتة .

ويدخل الأخضر اللقاء وفي رصيده 8 نقاط من 5 مباريات فيما يدخل خليج سرت المباراة برصيد 3 نقاط من 5 مباريات .

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