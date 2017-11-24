أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير دائرة الجهد المتوسط بشركة الكهرباء بطبرق سليمان الخرشوفي، مساء الخميس، أنه تم نقل التغذية الكهربائية من الشقيقة مصر بدلا عن محطة شمال بنغازي نظرا لتزايد الأحمال وعدم قدرة خطوط 220 كيلو فولت وعدم تحملها لنقل الطاقة إلى مدينة طبرق وغرب المدينة بمسافة 100 كم .

وأوضح الخرشوفي في تصريح خاص لـ “أخبار ليبيا 24” أنه م نقل التغذية من الشبكة الكهربائية بسبب ضعف الخطوط 1 و 2 وهي تهالكها وخضوع الخطوط 3 و 4 للصيانة .

وأضاف أن الخطوط 3 و 4 لم نتمكن من صيانتها بسبب إعتراض أحد المواطنين على عدم صيانتها لأنها موجودة في أرضه والمسافة المطلوب صيانتها تقدر ب 600 متر أما بقية المسافة والتي تقدر ب 110 كيلو متر تم صيانتها .

وأشار مدير دائرة الجهد المتوسط بشركة الكهرباء بطبرق إلى أن الصيانة المطلوبة هي تغيير الخطوط والعوازل وصيانة الخطوط الأرضية، لافتا إلى أنه عندما تتمكن فرق الصيانة بتغيير الخطوط وتغيير العوازل سوف تتحمل الخطوط الجديدة لأكثر من 10 سنوات قادمة وسوف تتحمل هذه الخطوط نقل الطاقة بقدرة 30 ميغا .

يشار أن طبرق وخلال الأيام الماضية تتعرض لانقطاع الكهرباء لساعات طويلة بسبب الأحمال الزائدة لعدم تمكن شركة الكهرباء من صيانة عدد من الأبراج بسبب إعتراض أحد المواطنين بمدينة طبرق .

(Visited 11 times, 1 visits today)