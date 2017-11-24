أخبار ليبيا 24/خاص

أعلنت السعودية ومصر والبحرين والإمارات الأسبوع الماضي عن إضافة 11 شخصًا إلى قائمة الإرهاب الممول من قطر بينهم الليبي سالم جابر.

لكن من هو سالم جابر؟ ولماذا أختير تحديدا من بين كل الإرهابيين الليبيين في هذه القائمة التي تضم أسماء كبيرة مثل يوسف القرضاوي؟

هو سالم مفتاح رمضان عمر علي سلطان فتح الله جابركان يقيم في مدينة بنغازي قبل أن يهرب إلى مدينة مصرالتة بعد انطلاق عملية الكرامة.

قبل ثورة فبراير لم يكن جابر معروفا بشكل كبير لكنه أصبح يلقب مع انطلاقها بـ”خطيب الثورة الليبية” ، وكان يخطب فى الناس من ساحة التحرير فى بنغازى.

كما أن لديه ارتباطا بوسائل الإعلام التي تنشط في دعم الإرهاب فهو شريك فى «وكالة أنباء بشرى» المصنَّفَة مؤسسة إرهابية، بالإضافة إلى أنه عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين المصنف أيضا مؤسسة إرهابية،

تم إيقافه عن الخطابة 5 سنوات في عهد معمر القذافى. وعرف عنه خطبه النارية حتى أنه تجرأ على وصف خصومه بـ”الجهلة الذين لا يعرفون إلا رعي الغنم” وذلك وسط تجمع في مدينة مصراتة مؤيد لتقدُّم قوات تابعة لكتائب مصراته، المنضوية تحت ما يُعرف بـ «عملية فجر ليبيا» باتجاه قرية بن جواد في الشرق الليبي.

والواضح أن علاقات جابر المصنف إرهابيا تتشعب فهو شريك فى عدة مؤسسات قطرية مصنفة إرهابية، مثل «راف» و«القطرية الخيرية»، إضافة إلى إلقائه محاضرات فى مساجد الدوحة، وهو مدرج فى قائمة الإرهاب الليبية، واستضيف فى أحد لقاءات جمع التبرعات التى أقامتها مؤسسة «ثانى بن عبد الله» للخدمات الإنسانية (راف) المصنفة مؤسسة إرهابية.

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