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التقى رئيس الجمعية العمومية أسامة الفاضلي أمس الخميس، في مكتبه في مدينة الخمس وفدًا من إدارة وشباب فرع الجمعية في سرت.

وقدم مدير الهلال الأحمر الليبي فرع سرت عبد السلام غيث شروحاً مفصلة على ما تم اتخاذه من إجراءات لبناء الفرع وتجديد مناشطه بعد الفترة العصيبة التى مرت بها المدينة بعد انتهاء النزاع المسلح في المنطقة.

واستعرض خلال الاجتماع برامج للتجهيز والتدريب والتأهيل المزمع إقامتها خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع المسؤولين في الأمانة العامة للجمعية.

وأشاد الفاضلي بما تبذله الكوادر الشابة المتطوعة في الفرع من جهود كبيرة في ظل تحديات كبيرة خدمة للمواطنين والمقيمين متمنيا لهم التوفيق في أداء رسالتهم الإنسانية.

ووعد رئيس الجمعية العمومية بالعمل على توفيرالإمكانيات اللازمة لدعم المناشط الاجتماعية والإنسانية ، مؤكدا على ضرورة تجهيز مقر الفرع للعمل في أسرع وقت ممكن .

وأشاد الفاضلي ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ شباب فرع مصراتة دعما للعمل الإنساني في مدينة سرت ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ انتشال الجثث والإغاثة ودعم المجال الصحي والتوعوي والتى مهدت لتفعيل مناشط فرع سرت من جديد.

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺃشاد مدير مكتب التفتيش والمتابعة في الأمانة العامة للجمعية صالح بوزريبة على مجهودات الشباب واصفا إياهم بالشباب المعطاء المتفاني، مؤكدا على أهمية تفعيل الأقسام ومكاتب الفرع ضمن الهيكلية المعتمدة من الأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر الليبي.

وشدد بوزريبة على ضرورة التنسيق والتواصل المستمر مع السلطات المحلية من خلال الأمانة العامة لتذليل الصعاب التى تواجههم في الميدان، وأيضا أولوية المحافظة على المتطوعين وضمان سلامتهم والتمسك بمبادئنا السامية المبنية على الإنسانية و الحياد وعدم التحيز والاستقلالية.

وقال مدير مكتب التفتيش والمتابعة في الأمانة العامة “دورنا كجمعية أهلية هو مساعدة السلطات المحلية فى الجانب الإنساني”.

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