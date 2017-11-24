أخبار ليبيا24- خاص

نجح فريق خليج سرت في قلب تأخره أمام الأخضر بهدف إلى فوز بهدفين في ملعب مصراتة اليوم الجمعة في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة للمجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

شوط المباراة الأول انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف وتقدم الأخضر بهدف في الدقيقة 56 من زمن الشوط الثاني من علامة الجزاء عن طريق قائد الفريق أحمد الصغير وهو الهدف الذي انتهى به الشوط الأول.

وفي آخر ربع ساعة من زمن المباراة نجح خليج سرت في تسجيل هدفين عبر عصام الدغيلي في الدقيقة 76 و محمد الدبار قبل النهائية بثلاث دقائق ليسجل خليج سرت فوزه الأول في المسابقة .

وبهذا الفوز ارتفع رصيد خليج سرت إلى 6 نقاط فيما تجمد رصيد الأخضر عند 8 نقاط .

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