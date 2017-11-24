أخبار ليبيا24

في إشارة واضحة عن هزيمته ولأول مرة منذ بدايته, توقف تنظيم داعش الإرهابي طيلة 25 ساعة متواصلة عن نشر أخباره على حساباته الخاصة عبر تطبيق “تلغرام”، في صمت غير مسبوق.

ولم يرسل التنظيم الإرهابي، عبر حساباته المخصصة لنشر تحديثات يومية عن عملياته العسكرية وإصداراته المرئية وبيانات تبني الهجمات التي يشنها، أي مادة في الفترة الممتدة من الساعة 9,00 صباح الأربعاء 22 نوفمبر حتى 10,00 من صباح الخميس.

وتيرة الإنتاج الإعلامي للتنظيم الإرهابي تباطأت بشكل ملحوظ جداً خلال الأسابيع القليلة الأخيرة, ولكن لم يحصل أن توقف عن النشر في شكل كامل خلال 24 ساعة, وهي إشارة واضحة عن هزيمته التامة على أرض المعركة وعلى المستوى الإعلامي.

وعادة ما ينشر التنظيم الإرهابي، عبر حساباته على تطبيق “تلغرام”، عشرات الرسائل يومياً، والتي تتضمن نشرات إذاعية بلغات عدة، وتقارير وبيانات عن إنجازاته الميدانية، إضافة إلى مقاطع فيديو وصور عن حياة المدنيين اليومية في المناطق التي كانت تشكل جزءاً من أراضي “الخلافة الإسلامية” المزعمومة.

واكتفى تنظيم داعش الإرهابي الأربعاء بنشر أخبار متواصلة على مدى نصف ساعة ثم توقف كلياً حتى الخميس، مع بثه تسجيلاً صوتياً مدته 4 دقائق بالعربية فقط، عن سير المعارك في شرق سوريا والعراق.

خلال هذه السنة، خسر التنظيم الإرهابي سيطرته على مدينتي الموصل العراقية والرقة السورية، اللتين كانتا تعدان معقليه الأبرز في البلدين، كذلك، طرد خلال الأيام الأخيرة من مدن كانت تحت سيطرته في كل من العراق وسوريا.

واستهدف التحالف الدولي ضد داعش خصوصا الإرهابيين المنخرطين في الإنتاج الإعلامي، مما يمكن أن يفسر جزئياً توقفه عن البث.

وتعرضت البنى الإعلامية التابعة للتنظيم الإرهابي لاستهداف حقيقي خلال الأشهر القليلة الماضية.

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