أخبار ليبيا 24

تسببت الضربات المؤلمة التي تلقاها تنظيم داعش الإرهابي في تشتيت صفوفه ونشوب خلافات بين أعضائه ادت في كثير من الأحيان إلى عمليات تصفية جسدية.

فقد قال مسؤول محلي في أفغانستان، إن تنظيم داعش ذبح الخميس، 15 من مقاتليه بعد اقتتال بين أعضاء التنظيم في إقليم ننكرهار بشرق البلاد.

ولم يتسن الحصول على مزيد من التفاصيل، ولم يرد تأكيد من التنظيم المتشدد الذي يعرف فرعه في أفغانستان باسم (داعش في خراسان) وهو اسم قديم للمنطقة التي تضم أفغانستان الحالية.

ومن جهة أخرى، انفجرت قنبلة الخميس، في جلال آباد عاصمة ننكرهار مما أسفر عن مقتل 8 على الأقل لكن لم يتضح من الجهة التي تقف وراء الانفجار.

وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم، عطاء الله خوجياني، إن داعش أعدم 15 من مقاتليه بعد اقتتال بين أعضاء التنظيم. وإقليم ننكرهار، الذي ظهر فيه التنظيم في بداية 2015 تقريباً، معقل لداعش وجماعات متشددة أخرى في منطقة الحدود مع باكستان. ووفقاً لوثائق للمخابرات الأمريكية، يعتقد مسؤولو الأمن أن التنظيم موجود في 9 أقاليم أفغانية.

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