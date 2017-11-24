أخبار ليبيا 24

أطلق المغرب نحو الفضاء قمراً صناعياً جديداً يحمل اسم “محمد السادس”، من المنتظر أن يساعد السلطات المغربية على مكافحة الجماعات الإرهابية ومراقبة أراضيها وتأمينها ضد عمليات العبور غير الشرعية وتهريب الأسلحة والبضائع.

وتمت عملية الإطلاق فجر الأربعاء في المركز الفرنسي للفضاء بـ”غويانا”، أحد الأقاليم الفرنسية الواقعة ما وراء البحار، والذي يطل على الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية.

وأحيط هذا الحدث بسرية تامة، حيث لم يتم الحديث عنه بشكل رسمي من قبل الحكومة المغربية؛ ومن المنتظر أن يتم إطلاق قمر صناعي آخر السنة المقبلة، سيحمل هو اسم “محمد السادس B”.

وبحسب ما أورده موقع “هسبريس” فإن عملية إطلاق القمر الصناعي تابعها عدد من المغاربة باهتمام بالغ، سواء عبر “الفيس بوك”، بتداول صور القمر الصناعي المغربي، أو من خلال متابعة البث المباشر لعملية الإطلاق التي أتاحتها شركة “أريان سبايس” عبر موقع “يوتيوب” انطلاقاً من المركز الفرنسي للفضاء “غويانا”.

وقد تم تطوير هذا القمر الصناعي لمراقبة التراب المغربي، وتم تصنيعه من قبل الشركتين الفرنسيتين “تاليس أيلينيا سبايس” و”إيرباص ديفانس أند سبايس”.

وسيستخدم أساساً في المسح الخرائطي والتخطيط الترابي، ورصد الأنشطة الزراعية، والوقاية وتدبير الكوارث الطبيعية، ورصد التطورات البيئية والتصحر، إضافة إلى مراقبة الحدود والساحل البحري.

وبإطلاقه قمرين صناعيين، سيكون المغرب ثالث قوة إفريقية في مجال تكنولوجيا الفضاء، بعد مصر وجنوب إفريقيا، حيث سيكون بإمكان المملكة الحصول، عبر محطة استقبال توجد بمدينة سلا، على صور دقيقة للتراب الوطني من شأنها المساعدة على الملاحظة والتحليل.

وكان المغرب قد أطلق أول قمر صناعي في العاشر سنة 2001 تحت اسم “زرقاء اليمامة”، حمله صاروخ روسي انطلاقاً من قاعدة توجد بكازاخستان.

وجاء اقتناء المغرب لهذين القمرين الجديدين في إطار تعزيز ترسانته الأمنية، ضمن صفقة تمت مع فرنسا سنة 2013، وبلغت قيمتها حوالي 500 مليون أورو.

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