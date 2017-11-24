أخبار ليبيا24- خاص

أكد مسؤول مكتب الإعلام في شركة المطاحن الوطنية صلاح أزغيد، أن الشركة ليست مسؤولة عن أكياس الدقيق الموجودة في السوق حالياً.

وقال أزغيد محذرا “إن الشركة مستمرة في طحن و تعبئة أكياس الـ 50 كيلوجرام فقط، ولم نطحن مادة دقيق سعة ( 1 كيلو جرام) منذ مدة”.

وأشار مسؤول مكتب الإعلام في الشركة إلى أن لسنا مسؤولين عن البضاعة الموجودة في الأسواق وتحمل شعارنا ولا عن أية أضرار تصيب الموطن بسببها.

وأضاف أزغيد “بعد انتهاء المعارك و عودتنا إلى مجمع بنينا الإنتاجي لم نعثر على 5 مليون كيس، وأبلغنا الجهات الأمنية و الرقابية عنها”.

(Visited 26 times, 1 visits today)