أخبار ليبيا 24

ارتفع عدد ضحايا هجوم العريش إلى 235 شخصا، على الأقل، وبلغ عدد الجرحى 109، بحسب التلفزيون الرسمي في مصر.

وأفادت تقارير صحفية أن الهجوم المسلح الذي استهدف مسجدا في محافظة شمال سيناء حصل جراء قيام مهاجمين باستهداف مسجد الروضة خلال أداء صلاة الجمعة بعبوة ناسفة وأسلحة آلية.

ولم يتوانَ الإرهابيون عن مهاجمة سيارات الإسعاف التي هرعت لنقل الضحايا.

هذه الهجوم الغادر أثار غضب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي هدد”برد غاشم” على الهجوم.

وقال السيسي “ستقوم القوات المسلحة والشرطة المدنية بالثأر للشهداء واستعادة الأمن والاستقرار خلال الفترة القليلة القادمة”.

وأضاف، بنبرة غضب اتسمت بالتحدي، “سنرد على هذا العمل بقوة غاشمة”.

وقد سارعت الرئاسة المصرية إلى إعلان الحداد العام في البلاد لثلاثة أيام، ووصفت الهجوم بأنه “عمل غادر خسيس”.

فيما لم تعلن أي جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

من ناحيته قال وزير الخارجية المصري سامح شكري أن مصر تحتاج إلى أسلحة وتقنيات وتبادل المعلومات الاستخباراتية؛ لتضطلع بدورها في مواجهة الإرهاب، متابعًا أن القوات المسلحة والشرطة المدنية تبذل قصارى جهدها لتأمين المواطنين ومحاربة هؤلاء الإرهابيين.

وقال تقرير أولي للنيابة العامة المصرية إن “المسلحين الذين هاجموا مسجد الروضة بالعريش بشمال سيناء اليوم استخدموا قذائف صاروخية من طراز (أر بي جي) في الهجوم”.

وأضاف أن المعاينة المبدئية لموقع الهجوم “أظهرت أن المهاجمين استخدموا أيضا بنادق آلية (رشاشات) حيث أطلقوا أعيرة نارية بكثافة شديدة صوب المصلين بداخل المسجد”.

وتوالت رسائل التنديد من دول العالم التي شددت على ضرورة مكافحة الإرهاب وتوحيد من أجل القضاء عليه.

بينما أغلقت بلدية باريس الفرنسية أضواء برج “إيفل” في منتصف الليل حزناً وللتعبير عن تضامن باريس”

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