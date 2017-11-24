أخبار ليبيا 24 – خاص

أجرت دوريات شعبة المخابر التابعة لجهاز الحرس البلدي بنغازي، اليوم الخميس، جولة تفتيشية على عدد من المخابز داخل نطاق المدينة.

وذكر منسق العلاقات العامة والإعلام بجهاز الحرس البلدي بنغازي مخلوف السعيطي لـ “أخبار ليبيا 24″، أن دوريات الحرس البلدي ضبطت عدد من المخالفات داخل أحد المخابز، منها انعدام النظافة وعدم ارتداء الزي، بالإضافة إلى عدم وجود غربال، ونقص في ميزان رغيف الخبز.

وأضاف السعيطي أنه تم إحالة صاحب المخبز والاستدلال معه في وحدة التحقيق.

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