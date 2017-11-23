أخبار ليبيا 24 -خاص

ناشد مكتب الإعلام في مركز بنغازي الطبي ،الجهات ذات العلاقة ، بإنقاذ حياة المرضى في أقسام النساء والولادة،الطوارئ،العناية المركزة،العمليات،الإيواء في المركز.

وأوضح مدير مكتب الإعلام في المركز خليل قويدر إن أقسام النساء والولادة والطوارئ والعناية المركزة والعمليات والإيواء،تعاني من نقص شديد في الأدوية وأدوات الإسعافات الأولية .

وأضاف “قويدر” أن حالة المرضى في مركز بنغازي الطبي، تتطلب توفير الإمدادات اللازمة،ودعم متواصل بالمستلزمات الطبية والأدوية , خاصة المستلزمات الطبية اللازمة لحالات الولادة والمرضى بشكل عام في المركز الطبي.

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