أخبار ليبيا24- خاص

ذكر مدير متحف بنغازي خالد البريكي بأن بلدي المدينة يقف “حجر عثرة” أمام إقامة أول متحف لها بعد غياب دام لأكثر من ثمانية وثلاثين عاماً.

وقال البريكي “تفاجئنا بمراسلة وكيل ديوان البلدية المكلف تشير إلى أن البلدي قام بالتواصل مع السلطات الإيطالية لصيانة وتجهيز قصر المنار ليخصص لاستقبال الوفود وكبار الزوار”.

وأكد مدير المتحف أن كل المهتمين بالجانب الثقافي والباحثين الأثريين يطالبون بإقامة متحف لمدينة بنغازي يتحدث عن كافة الحقب التاريخية التي مرت بها كما سيتم عرض التاريخ العسكري للقوات العربية الليبية ودورها في مكافحة الإرهاب.

واعتبر البريكي أن معارضة البلدي لإقامة المتحف يعد طمساً لتاريخ المدينة، حيث أن إقامته ستساهم في تعريف العالم بالحضارات والتنوع الحضاري بها.

الجدير بالذكر أن مصلحة الآثار الليبية بالحكومة المؤقتة أعلنت مطلع أكتوبر الماضي ،عن إقامة متحف لمدينة بنغازي في قصر المنار في منطقة وسط البلاد بناءً على أحقيتها بقصر المنار،والتي تعود لها بناءً على قانون الآثار رقم (3) لسنة 144هجري ،بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 18 والقاضي بضم المدن التاريخية لها.

يشار إلى أن عميد بلدية بنغازي زار مطلع أكتوبر الماضي رفقة السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبى بيرونى منطقة وسط البلاد وقام بزيارة لقصر المنارة الذي شهد توقيع اتفاقية الإيطالية الليبية عام 2008.

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