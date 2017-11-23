أخبار ليبيا 24

سلم رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى محافظ المصرف المركزى المصرى طارق عامر “جائزة أفضل محافظ مصرف مركزى عربى لعام 2017” خلال المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بإجماع من مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية تقديرًا لجهوده المميزة فى ضبط السياسة النقدية فى مصر فى إحتفالية كبيرة بحضور رفيع المستوى.

حضر إحتفالية التكريم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط ، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ووزيرالتجارة والصناعة الكويتى خالد ناصر الروضان، والمديرالإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا فى صندوق النقد الدولى جهاد أزعور، ورئيس الهيئات الإقتصادية فى لبنان الوزير السابق عدنان القصار، ورئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية محمد الجراح الصباح ، والأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام فتوح ، بالإضافة إلى قيادات مصرفية ومالية ومحافظو وممثلى بنوك مركزية عربية وسفراء عرب وأجانب ، ووفد رفيع المستوى من قيادات القطاع المصرفى المصرى.

وكان محافظ المصرف المركزى المصرى قد تسلم الشهر الماضى جائزة أفضل محافظ لعام 2017 فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريفيا، وذلك خلال مشاركته فى الاجتماع السنوى لصندوق النقد والبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية واشنطن

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