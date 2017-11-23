أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش رئيس وأعضاء لجنة التأمين الصحي بشركة الخليج، اليوم الخميس، مع مندوبي شركتي ميدكسا والثقة المشاكل التي تواجه مستخدمي شركة الخليج في العلاج الخارجي في تونس ومصر وغيرها من الدول .

وطالبت لجنة التأمين الصحي وإتحاد العمال من شركتي التأمين المتعاقد معها بمتابعة الحالات الصحية في الخارج وخاصة الحالات المستعجلة بإعطاء الأولوية لهذه الحالات .

كما ناقشت لجنة التأمين الصحي الفواتير العلاجية المعلقة .

وطالب الحضور من شركات التأمين تحسين الخدمات الصحية المقدمة .

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