أخبار ليبيا 24 –

تحصل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” ، على جائزة أفضل رئيس تنفيذي في العالم لهذا العام من مجلة بتروليوم إيكونومست العريقة، تكريماً لإنجازاته البارزة في قطاع الطاقة، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في لندن مساء يوم الثلاثاء 21 نوفمبر.

وعلق صنع الله على فوزه بالجائزة قائلاً: “يشرفني كثيراً أن أفوز بجائزة أفضل رئيس تنفيذي لهذا العام من مجلة بتروليوم إيكونومست , موضحاً أن هذه الجائزة تخص جميع العاملين في قطاع النفط والغاز في ليبيا، والذين يضحون بالكثير ويواجهون المخاطر في كل يوم، ويدركون أن مستقبل الوطن بين يديهم. وأود أن أتوجه إليهم بالشكر بالنيابة عن جميع الليبيين” .

يشار إلى أن مجلة بتروليوم إيكونومست تهدف من خلال توزيع جوائز قطاع الطاقة إلى منح التقدير المناسب لأهم الشخصيات والشركات والمشاريع ذات التأثير الكبير والبارز في قطاع الطاقة العالمي والاحتفاء بها وتكريمها، وتتضمن المعايير التي تستخدمها المجلة في اختيار الرابحين: الابتكار، وممارسة الأعمال بشكل مميز، والالتزام بحماية البيئة، والاهتمام برعاية الموظفين.

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