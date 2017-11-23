أخبار ليبيا 24

قالت صحيفة “اكسبريس” البريطانية، إن قطر تعيش في “العصور المظلمة”، بسبب إيوائها للإرهابيين مع تشديد المملكة العربية السعودية المقاطعة عليها.

وأشارت الصحيفة، إلى أن سبب المقاطعة العربية، التي تفرضها دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر، هو قيام قطر بـ”تسهيل الأنشطة الإرهابية” مع تصاعد التوتر فى الشرق الأوسط.

وذكرت دول الرباعى العربي، أن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمجلس الإسلامي العالمي “منظمات إرهابية”.

وقالوا إن “الكيانين المذكورين هما منظمتان إرهابيتان تعززان الإرهاب باستخدام الخطاب الإسلامي كغطاء لتسهيل الأنشطة الإرهابية”.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الأزمة في الشرق الأوسط تتعمق، منذ أن بدأت في يونيو الماضي، بعد أن أعلنت دول الرباعية العربية، أن قطر تمول مليشيات مسلحة في سوريا وتتحالف مع إيران.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تشكل في عام 2004 بأغلبية الأعضاء من الإخوان المسلمين، التي لعبت دورا بارزا في احتجاجات الربيع العربي في عام 2011.

وقالت الصحيفة، إن قطر تواجه اتهامات بدعم الجماعات الإرهابية، بما فيها تنظيم داعش وحزب الله، لكنها تنفي.

كما ذكرت أن قطر حذرت، مؤخرًا من أن الشرق الأوسط على وشك الدخول إلى “العصور المظلمة”.

وأشار وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إلى أن المقاطعة أدت إلى أزمة إنسانية في قطر، ونقص في الدواء والغذاء.

وأضافأن “العصور المظلمة لا تحدث في الماضي البعيد، مؤكدًا بأنها تحدث الآن”، في إشارة إلى الوضع في المنطقة.

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