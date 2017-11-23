أخبار ليبيا 24 – خاص

أفتتح عضو لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط “صلاح المنفي” المبنى الجديد لمصرف الوحدة “وكالة الحريقة” الواقع بمصفاة طبرق .

وأفادت مصادر مطلعة أن الافتتاح تم بحضور أعضاء لجنة الإدارة والمدراء العامون ومدير عمليات ميناء الحريقة النفطي ومدير مصرف الوحدة بطبرق ومدير الوكالة الجديدة ومستخدمي الفرع وعدد كبير من مستخدمي الموقع .

وأضافت المصادر أنه ألقيت خلال حفل الافتتاح العديد من الكلمات التي أشادت بالمبنى الجديد الذي تم إنشائه عن طريق قسم الصيانة المدنية التابع لقسم الخدمات والمرافق.

يشار أن وكالة الحريفة قد أنشئت من أكثر من 20 سنة وتحتوى على أكثر من 2000 حساب لمستخدمي شركة الخليج ويقدم خدماته بكل يسر وسهولة داخل الموقع النفطي بمدينة طبرق .

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