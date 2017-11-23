أخبار ليبيا 24 –

أعلن الجيش المصري أمس الأربعاء تدمير سلاح الجو التابع له 10 سيارات قال أنها محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المهربة قرب حدودها الغربية مع ليبيا .

و أكد المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية عقيد تامر الرفاعي عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن سلاح الجو المصري نجح في إحباط محاولة لاختراق الحدود الغربية ضمن مخطط قال أنه يستهدف الأمن القومي لمصر و تعطيل مسيرتها.

وأضاف المتحدث العسكري المصري إن معلومات استخباراتية أكدت وجود تحركات غير طبيعية، قرب الحدود مع ليبيا، أسفرت عن رصد هذه السيارات المحملة بالأسلحة والذخائر وتدميرها بالكامل ، مؤكداً استمرار عمليات تمشيط المنطقة براً و جواً .

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