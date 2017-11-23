أخبار ليبيا24 –

بحث المجلس البلدي طبرق خلال اجتماع له الملف المتقدم من بلدية طبرق لاستضافة كأس إفريقيا في , شهر مارس من العام القادم 2018 .

وأفادت مصادر مطلعه الاجتماع ضم كلاً من عضو المجلس البلدي “نوري درمان” ومدير إدارة الجودة بالمجلس البلدي بطبرق مع نائب رئيس لجنة المسابقات العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة “نبيل مصباح”, و نائب رئيس الاتحاد الفرعي للمنطقة الأولى “صلاح معيوف” .

وأضافت المصادر أن المجتمعون تدارسوا الاستعدادات المطلوبة لاستضافة هذا الحدث الكبير على مستوى القارة الأفريقية، والإمكانيات المتاحة ببلدية طبرق وقدرتها على استضافة هذا الحدث الرياضي القاري .

كما تطرق الحضور قدرة المدينة على استضافة هذا الحدث الرياضي من حيث الأوضاع الأمنية فيها وإمكانياتها حيث يوجد بها ميناء بحري ومنفذ جوي بالإضافة إلى المناطق التاريخية والسياحية فيها , في ظل إمكانيات بشرية وخبرات تمتلكها في المجال الرياضي .

يذكر أن ملف تقدم بلدية طبرق سوف يتم عرضه خلال الاجتماع القادم للاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة بمدينة طرابلس .

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