أخبار ليبيا24

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، الثلاثاء أن الجيش الأمريكي شن ضربات جوية دقيقية في ليبيا ضد مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي يومي 17 و19 نوفمبر الجاري، قرب بلدة الفقهاء في بلدية الجفرة جنوب وسط ليبيا, ، وقتلت عددًا من عناصر داعش الإرهابي.

وأوضحت أفريكوم، في بيان، أن “الغارات الجوية هي جزء من التعاون في مكافحة التهديدات الإرهابية وهزيمة داعش في ليبيا وأن الولايات المتحدة ملتزمة بمواصلة الضغط على شبكة الإرهاب ومنعها من إقامة ملاذ آمن في دولة ليبيا”.

وذكرت القيادة العسكرية الأمريكية أن “الغارة الجوية الأولى وقعت في حوالي الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت المحلي في ليبيا يوم الجمعة 17 نوفمبر، بينما وقعت الغارة الثانية في حوالي الساعة 12:30 بعد الظهر بتوقيت ليبيا المحلي يوم الأحد 19 نوفمبر، مشيرة إلى أن هذه الغارات وقعت بالقرب من الفقهاء”.

ونفذت مقاتلات أمريكية ضربات جوية خلال العام الماضي، بلغت أكثر من 500 ضربة جوية ضد معاقل تنظيم داعش الإرهابي في مدينة سرت، تلتها غارة في شهر سبتمبر الماضي أدت لمقتل 17 من إرهابيي التنظيم.

وتعد هذه الضربة، هي الثالثة للقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا «أفريكوم» فى عهد ترامب ضد داعش؛ حيث شن سلاح الجو الأمريكى فى الثامن والعشرين من سبتمبر الماضي، ضربات دقيقة للمرة الثانية جنوب شرق مدينة سرت، أسفرتا عن مقتل العديد من إرهابيي التنظيم.

فيما كانت المرة الأولى قبل الضربة الثانية بأسبوع، شن خلالها الجيش الأمريكى 6 ضربات دقيقة فى ليبيا، وأسفرت عن مقتل 17 إرهابي وتدمير 3 سيارات مسلحة فى معسكر صحراوي جنوب سرت.

يذكر أنه في الأيام الماضية, ألقت قوات البنيان المرصوص التابعة لحكومة الوفاق في ليبيا، القبض على 8 عناصر ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة جارف جنوب مدينة سرت، كما عثرت على مخازن نحاس وكوابل كهربائية بحوزتهم.

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