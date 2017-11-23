أخبار ليبيا 24 – خاص

عقدت اللجنة المكلفة بمتابعة البلديات برئاسة مدير إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية اجتماع بفندق دار السلام مع أعضاء المجلس البلدي ووكيل ديوان البلدية ومدير مكتب المشروعات بالبلدية لعرض كل المشاكل التي تعترض البلدية والقطاعات التابعة لها .

واستعرض الاجتماع مشاكل كل قطاع على حدة كما تم عرض الميزانيات التي خصصتها الحكومة المؤقتة لكل القطاعات وخاصة المشاكل المستعصية في مقدمتها القمامة والصرف الصحي والمياه .

وبعد الاجتماع قام عدد من الأعضاء المكلفين من الوزرات بزيارات ميدانية لنقل الصورة إلى رئاسة الوزراء لإيجاد الحلول العاجلة لها.

يشار أن رئاسة الوزراء قد شكلت لجنة للمرور على البلديات للاطلاع على المشاكل لدراستها وإيجاد الحلول عن طريق الحكومة المؤقتة وقد زارت هذه اللجنة العديد من البلديات من ضمنها بلدية طبرق.

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