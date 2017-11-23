أخبار ليبيا24

أعلن السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت عن مشروع جديد يهدف إلى التقليل من عدد المصابين والضحايا جراء الألغام والبقايا غير المنفجرة في مدينة بنغازي.

وأكد ميليت خلال زيارته لمدينة بنغازي أمس الأربعاء أن هذا البرنامج الجديد هو دلالة أخرى على التزام بريطانيا بالمساعدة في إعادة بناء بنغازي و التصدي للتهديد الناجم عن الألغام.

وأوضح السفير أن بريطانيا مانح رئيسي إلى صندوق الاستقرار التابع للأمم المتحدة، والذي خصص ستة ملايين دولار، للمساعدة في إعادة بناء مدينة بنغازي.

واستعرض ميليت مع عميد بلدية بنغازي عبدالرحمن العبار كيفية استجابة المملكة المتحدة والمجتمع الدولي للاحتياجات الإنسانية المُلحة في المدينة، وأيضاً للإشادة بمن ضحوا بحياتهم في الحرب ضد الإرهاب.

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