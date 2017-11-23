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أبدى محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري استعداده لتلبية دعوة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج لحضور اجتماع استثنائي مع محافظ المركزي في طرابلس الصديق الكبير.

وقال الحبري في بيان نشر على صفحة مصرف ليبيا المركزي على فيس بوك “إنه على استعداد لتلبية الدعوة وانعقاد الجلسة التي ستكون برئاسة السراج ويكون محورها الرئيس اعتماد استقرار المستوى العام للأسعار وسلامة المراكز المالية للقطاع المصرفي”.

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج كان قد دعا في بيان له محافظي مصرفي ليبيا المركزيين في كل من طرابلس والبيضاء إلى اجتماع عاجل الأسبوع المقبل لاتخاذ التدابير الكفيلة بتوحيد المصرف.

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