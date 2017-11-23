أخبار ليبيا 24 – خاص

نجح فريق الاتحاد المصراتي في تسجيل فوزه الأول في مسابقة الدوري حين تغلب على مستضيفة الشرارة بهدف دون رد في المباراة المؤجلة من المجموعة الثالثة التي احتضنها ملعب سبها البلدي اليوم الاربعاء .

وأنتهى شوط المباراة الأول دون أهداف وسجل الاتحاد المصراتي هدفه الوحيد منتصف الشوط الثاني عن طريق مهاجمه وسيم الفزاني و شهدت المباراة طرد لاعب الشراراة أحمد علي بالبطاقة الحمراء .

وبهذا الفوز رفع الاتحاد المصراتي رصيده الى 6 نقاط فيما لايزال رصيد الشرارة نقطة يتيمة .

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