أخبار ليبيا 24 – خاص

وقع بمقر ديوان الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني أمس الثلاثاء مذكرة تفاهم بين الهيئة وكلية الإعلام بجامعة بنغازي .

هذا ونص اتفاق مذكرة التفاهم على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع كلية الإعلام بتنظيم برامج التدريب العملي لطلبة الكلية بأقسامها المختلفة في جميع الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية ,فيما تقوم كلية الإعلام بتنظيم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة للموظفين التابعين للهيئة .

وأوضحت الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني أن هذا الاتفاق يأتي حرصاً منها على تطوير الكوادر الإعلامية في الجانب التعليمي والتسخير الوظيفي.

يشار إلى أن الاتفاق تم بحضور رئيس الهيئة السيد خالد نجم ، وعميد كلية الإعلام د. بوبكر الغزالي بالإضافة إلى وكيل الهيئة لشؤون الثقافة والمجتمع المدني ومدير إدارة الموارد البشرية ومدير إدارة التخطيط والمشروعات ومدير المكتب الإعلامي بالهيئة ومدير المكتب القانوني ومدير مكتب رئيس الهيئة ، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام .

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