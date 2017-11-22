أخبار ليبيا 24 – خاص

دعا مدير إدارة المالية بمستشفى الجمهورية للولادة بنغازي محمد حمزة، أصحاب جوازات السفر من الأجانب الذين كانو يعالجون بأقسام الولادة وعناية القلب والجلدية بمستشفى الجمهورية قبل العام 2014 بالحضور لاستلام جوازات سفرهم.

وقال حمزة في تصريح خاص – إنه بخصوص الجوازات السفر الموجودة بالمستشفى منذ العام 2014 الخاصة بعلاج الأجانب غير الليبيين تم إخراجها من مقر المستشفى.

وأضاف أنه على أصحاب الجوازات الحضور الشخصي إلى مقر إدارة المستشفى بمنطقة الماجوري مقابل مصحة المروة و احضار الايصال الذي يتم به استلام الجواز.

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