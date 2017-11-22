أخبار ليبيا24-

أصدر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بيانا بشأن حادثة الإساءة لمهاجرين غير شرعيين في ليبيا أدان خلاله وأستنكر بشـدة أعمال مشينة وغيـر أخلاقية طالتهم قرب طرابلس وظهرت في تقرير إعلامي مصور أنتشر على نطاق واسع بكافة أنحاء العالم.

وأكد البيان الذي صدر أمس الثلاثاء بأن هـذه الأعمال منافية لحقوق الإنسـان وتطال وتمتهن كرامة البشر وآدميـتهم ومنافيــة لتعاليم الدين الحنيف ولا تمثل ليبيا أو شعبها ولا تعكس علاقة أبناء هذا الشعب بالأشقاء الأفارقة الذين يعيـش الكثير منهم في البلاد ويعملون فيها من دون أن يطالهم سـوء أو امتهان لكراماتهم في وقت وقعت فيه هذه الأعمال بمناطق الخارجة عن السلطات الشرعية والقوات المسلحــة يتواجد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الدستـوري والميليشـيات المسلحة.

وأضاف البيان بأن مجلس النواب كلف لجـنة الدفاع والأمن القومي فيه بمتابعة الحادثة مع القيادة العامة للقوات المسلحة مع التأكيد على عمـق العلاقات الأخوية مع الأشقاء من دول القارة الإفريقية الذين وقفوا موقفا يستحق التثمين لدعمـهم ووقوفهـم إلى جانب ليبيا وشعــبها في ظل ما تمر به البلاد من ظروف صعبة مطالباً دول العالم ودول الجوار كافة للوقــوف مع ليبيا في مكافحة ظاهـرة الهجرة غير الشرعيـة التي تتحـمل البلاد النصيب الأكبر من أعبائها على المستـويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

كما شدد البيان على وجوب إيجاد حل لظاهرة الهجرة غير الشرعية من دول المنبع لأن ليبيا دولة عبـور والكثير من الجرائم البشعة تطــال المهاجرين غيـر الشرعيـين طيلة رحلة الهجـرة وليس فيها فقط.

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