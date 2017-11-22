أخبار ليبيا 24 – خاص

قام عدد من المواطنين و النشطاء، بوقفة احتجاجية أمام مقر مجلس النواب بطبرق أمس الثلاثاء , تعبيراً عن رفضهم تمديد ولاية رئيس ديوان المحاسبة “عمر عبدربه البرعصي” ، ومطالبين بمحاسبته وإحالته إلى القضاء .

وأفاد المحتجون بأن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي للتأكيد على إستمرار مطالبهم الأسبوع الماضي بمحاسبة “البرعصي” وعدم التمديد له، متهمين عدد من النواب بأنهم متورطين معه في قضايا فساد وتعيينات لأقاربهم ممن هم غير مؤهلين، ولا تتوافر فيهم الكفاءة لكي يتم تعيينهم في ديوان المحاسبة وذلك بحسب وصفهم .

يشار إلى أن مديرو الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام بديوان المحاسبة بمدينة البيضاء قاموا بوقفة احتجاجية أمس الثلاثاء طالبوا فيها , ببقاء رئيس ديوان المحاسبة الحالي في منصبه، وتجديد ولاية ثانية له، متهمين البعض بمحاولة تشويه صورة رئيس الديوان لأغراض شخصية وذلك بحسب قولهم .

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