أخبار ليبيا 24 – خاص

عقدت الإدارة العامة للعمليات والصيانة والمصافي بشركة الخليج أمس الثلاثاء اجتماعها بمرسى الحريقة بطبرق .

وأوضحت مصادر مطلعة أنه تم خلال الاجتماع عرض المشاكل والعراقيل التي تواجه العمل والتي تخص إدارات العمليات والصيانة والمصافي والفنية مع تقديم شروح وافية من خلال عرض ضوئي لهذه المشاكل , وبحث سبل حلها .

هذا وقام المجتمعون بزيارة إلى مصفاة طبرق للاطلاع على أعمال المصفاة ومتابعة عدد من المشاريع المتوقفة والتي تحت الانجاز ,بالإضافة إلى تفقدهم الخزان رقم 3 بمرسى الحريقة للاطلاع على نسبة العمل المنجزة من الصيانة و المختبر وقسم الرسو والشحن بالميناء .

يشار إلى أن الاجتماع كان بحضور عضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة والمصافي “صلاح المنفي” ,ومدير عام العمليات والصيانة والمصافي “فرج المشاي” و مدراء فروع العمليات والصيانة والمصافي والإدارة الفنية ومراقبي الصيانة والعمليات والمصفاة ومنسقي ورؤساء الأقسام بمرسى الحريقة والمصفاة .

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