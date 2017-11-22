أخبار ليبيا 24

دافع رئيس الوزراء الإيطالي ورئيس نادي ميلان الإيطالي سابقاً، سيلفيو برلسكوني، اليوم الأربعاء، عن مصداقية المستثمرين الصينيين الذين باع لهم نسبة 99.93% من حصة النادي في 13 أبريل الماضي.

وكتب برلسكوني عبر حسابه على تويتر: “من أجل بيع ميلان، وضعت فينينفست (الشركة التي يترأسها برلسكوني) ثقتها في خبراء استشاريين ودراسات قانونية وبنوك دولية، المستثمرون الصينيون احترموا دائماً الاتفاقات المبرمة”.

وتأتي رسالة برلسكوني بعد أن تناولت العديد من وسائل الإعلام الدولية بعض الأخبار حول فشل محتمل للاتفاق المالي بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” وبين المالكين الجدد لـ”الروسونيري” حول قواعد اللعب المالي النظيف.

وكان المدير التنفيذي للميلان، ماركو فاسوني، قد قدم بداية الشهر الجاري خطة اقتصادية أمام يويفا بمدينة نيون السويسرية، من أجل ضمان أن النادي الإيطالي سيلتزم بقواعد اللعب المالي النظيف.

ووفقاً لما أكده النادي اليوم، ساهمت النتائج السلبية التي حققها الفريق أخيراً في إثارة شكوك الاتحاد القاري المسير للعبة، والذي قرر التعمق بشكل أكبر في تحقيقاته قبل أن يعطي موافقته على هذه الخطة.

وعلى الرغم من الدراسات الجديدة التي سيجريها يويفا خلال الفترة المقبلة، إلا أن النادي أوضح أن القرار النهائي لم يصدر بعد، وأنه لا توجد أي حالة قلق في الوقت الحاضر، وهو نفس الأمر الذي أكده برلسكوني اليوم.

(Visited 33 times, 1 visits today)