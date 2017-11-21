أخبار ليبيا 24

قُتل أربعة مسلحين من القاعدة، مساء الاثنين، بغارة جوية لطائرة من دون طيار يرجح أنها أميركية في منطقة يكلا بمحافظة البيضاء وسط اليمن، وفق ما نقلت فرانس برس عن مسؤول محلي يمني.

وقال المسؤول إن الطائرة “قصفت سيارة يستقلها أربعة مسلحين من القاعدة كانت تعبر طريقاً جبلياً”، مؤكداً “مقتلهم جميعاً“.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف طائرات عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي فقد قتل قيادي في التنظيم مع خمسة عناصر آخرين في ضربة جوية لطائرة من دون طيار يرجح أنها أميركية بمحافظة أبين الجنوبية في أكتوبر الماضي.

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة كثفت من ضرباتها ضد القاعدة منذ تسلم دونالد ترمب الرئاسة.

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