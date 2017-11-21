أخبار ليبيا 24

يعتبر المسجد تحفة معمارية نادرة وقد شيد عام 1463 وحمل اسم السلطان محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية.

لا يعد المسجد فقط مكانا دينيا بل هو أيضا مركز إجتماعي حيث يضم، مدارس، ومكتبة، ومستشفى، ونُزُلا للمسافرين، وكاروانسرا (بيت للمسافرين)، وسوقا، وحماما عاما، ومدرسة ابتدائية، ومطبخا عاما كان يقدم الطعام للفقراء.

وأضيف حوله العديد من القبور أو المقامات فيما بعد ومن ضمنها قبر السلطان محمد الفاتح الموجود في الباحة الجنوبية.

تعرض المسجد الأصلي لضرر بالغ بسبب زلزال عام 1509، ولكنه أُصلح بعد ذلك، ولكنه تعرض للضرر مرة أخرى بسبب الزلازل في عامي 1557 و 1754، وأصلح مرة أخرى. ثم تعرض المسجد لزلزال دمره بالكامل في 22 من شهر أيار عام 1766، حيث انهارت القبة الرئيسة وتحطمت الجدران بشكل لا يمكن إصلاحه

أما المسجد الحالي فقد بني على أساس مخطط مختلف تماما عن المسجد الأصلي، وأنهي بناؤه عام 1771 .

يقع المسجد في الجهة الأوروبية من مدينة إسطنبول في منطقة فاتح والوصول إلىه ليس أمراً صعباً حيث يوجد بجانبه محطات ميترو وحافلات “. الدخول إلى المسجد مجاني ومثالي لمحبي الفن المعماري العثماني المميز بشكل خاص ولمحبي الجمال والإبداع بشكل عام.

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