أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد آمر سرية الاسناد الأولى أحمد بونجمة العمروني، أن سرية الأسناد سلمت كامل أسلحتها إلى القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية .

وأضاف العمروني – أن منتسبي السرية سلموا أسلحتهم يوم أمس الاثنين، وانضموا إلى القوات المسلحة العربية الليبية، مشيرا إلى أن السرية مقرها في منطقة ابومريم بمنطقة الابيار .

وأشار العمروني إلى أن سرية الاسناد الأولى شاركت منذ انطلاق عملية الكرامة في كافة محاور القتال بدءً من المعارك الشرسة التي خاضتها قوات الجيش مع المجموعات الإرهابية في منطقة بنينا.

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