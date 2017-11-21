أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح , بمقر مجلس النواب وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة “يونس القهواجي”.

وأوضح المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب “فتحي المريمي” أنه نوقش خلال هذا اللقاء عدة موضوعات تتعلق بالأمن في مجالاته وتخصصاته العديدة بالوزارة والخطط الأمنية الموضوعة لمكافحة الجريمة والظواهر الهدامة من ترويج للمخدرات وغيرها من الممنوعات التي يجرمها القانون بالإضافة إلى المجاهرة بالأمن ليساهم في الاستقرار وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين .

مضيفاً أنه تم أيضاً التطرق إلى المهام الأخرى المناط بها وزارة الداخلية وبما يرقى إلى رفع مستوى أداء الوزارة فيما تختص به وفق القوانين والتشريعات النافذة بالخصوص .

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