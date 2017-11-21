أخبار ليبيا 24

تأثر ذراع داعش الإعلامي بخسارة التنظيم الإرهابي على الأرض إذ أن وسائل إعلامه الألكترونية لا تنشر دعايتها إلا بشكل متقطع أو لا تنشر على الإطلاق، وفقا للتحالف الدولي.

فقد فشل التنظيم الإرهابي في نشر آخر عددين من مجلته الإلكترونية، فيما ظهر “عدد شهر أكتوبر 2017 بشكل كان مربكا ومحبطا لمؤيديه، وذلك كشف واضحا ان داعش تخسر على الفضاء الألكتروني تماما كما تخسر في ميدان المعركة الحقيقي.

ويقول التحالف الدولي في تغريدة له على تويتر إن المواد الدعائية لداعش في أكتوبر 2017 تراجعت بنسبة 85 في المئة مقارنة بأغسطس 2015 عندما بلغت ذروتها.

وفي نفس الإطار غرد حساب “مكتشف” التابع للقيادة المركزية الأميركية بصورة كاريكاتورية عن تقهقر داعش على الإنترنت، مرفقة بتعليق يقول “من الآن فصاعدا اسم “وكالة أعماق” الجديد “وكالة اختراق”.

وسبق أن أعلنت مجموعة من القراصنة الإلكترونيين المسلمين الحرب على داعش، وتعهدت بمحو التنظيم من الإنترنت في الـ17 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، بعد نشرها قائمة عناوين البريد الإلكتروني لنحو ألفين من المشتركين قبل أيام.

وأطلقت المجموعة التي تعتمد حساب Di5s3nSi0N على تويتر، حملة بعنوان #كسر_السيوف، وتمكنت من اختراق المواقع التابعة لداعش بما فيها “وكالته الإخبارية”، وشنت هجمات على عدد من المواقع الجديدة التي يحاول التنظيم إطلاقها، ما أدى إلى تعذر الدخول إليها.

وكتبت المجموعة في تغريدة “إننا الأخطاء البرمجية (bugs) التي لا يمكن التخلص منها في برامجكم الإلكترونية. مسيرتنا لإسكات داعش ستستمر”.

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