أخبار ليبيا 24 – خاص

أحيا مركز تنمية إبداعات الطفل والإرشاد الأسري أمس الاثنين، اليوم العالمي للطفل، بمسرح المركز في مدينة بنغازي.

وتناولت الاحتفالية التي أقيمت بالخصوص، التعريف بحقوق الطفل التي يجب أن ينالها، واستعراض مواهب أطفال بنغازي في الرسم والغناء.

وخلال الاحتفالية، طالب الأطفال ذوي الإعاقة بأحقيتهم في سهولة الوصول في كافة الأماكن العامة والخاصة في بلادهم.

ويصادف يوم 20 نوفمبر من كل عام اليوم العالمي للطفل وتحتفل به العديد من الدول لكونه يوافق يوم إعلان حقوق الطفل عام 1959 والتوقيع على اتفاقية حقوق الطفل عام 1989.

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