قال مدير قسم الإعلام ببلدية بنغازي “نضال الكاديكي”، أن هناك زيارة مرتقبة للسفير البريطاني لدى ليبيا “بيتر ميليت” إلى مدينة بنغازي غداً الأربعاء .

وأضاف “الكاديكي” أنه من المقرر أن يقوم السفير البريطاني خلال زيارته بعقد اجتماعاً مع عميد بلدية بنغازي المستشار “عبدالرحمن العبار” , ولقاء آخر مع مشائخ وأعيان المدينة , كما أنه من المقرر أن تختتم الزيارة إلى بنغازي بعقد مؤتمر صحفي لـ”بيتر ميليت” صحبة عميد البلدية.

يشار إلى أن مدينة بنغازي شهدت عقب تحريرها من الجماعات الإرهابية العديد من الزيارات لمسؤولين وشخصيات دولية , من بينهم السفير الإيطالي لدى ليبيا ووزير الخارجية البريطاني وسفير الفلبين والمبعوث الأممي إلى ليبيا , نوقش خلالها العديد من الملفات السياسية والاقتصادية التي تخص المدينة بشكل خاص وليبيا بشكل عام .

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