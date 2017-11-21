أخبار ليبيا 24 – خاص

شرع المجلس البلدي البيضاء، اليوم الثلاثاء، بإزالة وهدم 118 منزل ( حي الطوارئ ) وتعويض أصحاب المنازل فور الهدم والإزالة مباشرةً .

وقال عميد بلدية البيضاء علي حسين، إن هدم حي الطوارئ جاء بناءً على ما يعانيه سكان الحي من الجانب الصحي والإنساني وبناءً على قرار رئيس الوزراء بشأن تعويض سكانه؛ بالإضافة إلى الاستفادة من المكان بإقامة مصنع تدوير القمامة لحل مشكلة القمامة بالمدينة ، وأن المجلس قام بتوريد المصنع منذُ بداية 2016 بميناء طبرق.

وخلال عمليات الازالة قامت اللجنة المشكلة بقرار عميد بلدية البيضاء باتمام الإجراءات الخاصة بسكان الحي واستلامهم المستند الخاص بالقيم المالية والتوقيع على محاضر الاستلام.

يشار إلى أن سكان “حي الطوارئ” قاموا في السنوات الماضية بمخاطبة رئاسة الوزراء وبلدي البيضاء وإفادتهم بالتقارير الصحية التي صدرت عن وزارة الصحة بانتشار الامراض بسبب قرب الحي من مكبات النفايات بالمدينة.

وبعد صدور قرار رئاسة الوزراء بتعويض السكان وهدم المنازل أصدر عميد بلدية البيضاء علي حسين خلال الأيام الماضية قرار رقم (36 لسنة 2017 ) بتشكيل لجنة للأشراف على عمليات الإزالة.

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